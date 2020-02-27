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Кубок України з футболу: визначено дати та місця проведення матчів 1/4 фіналу

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Кубок України 1/4 фіналу / Footboom

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила дати та час проведення чвертьфінальних матчів Кубка України.

Чвертьфінальні матчі відбудуться 11-12 березня. Півфінали заплановані на 15 квітня, а вирішальний поєдинок пройде в Тернополі 13 травня.

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Кубок України, 1/4 фіналу

11 березня

"Динамо" – "Олександрія" – Київ, НСК "Олімпійський", 19.30.

"Минай" – "Інгулець" – Минай, "Минай-Арена", 15.00.

"Альянс" – "Маріуполь" – Суми, "Ювілейний", 18.00.

12 березня

"Десна" – "Ворскла" – Чернігів, стадіон ім. Ю.Гагаріна, 19.00.

Нагадаємо, поки що чинним володарем національного Кубка є "Шахтар", але він вже не зможе захистити трофей. У жовтні минулого року "Динамо" обіграло "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Ворскла ФК Маріуполь ФК Десна Олександрія Динамо Кубок України Спорт Футбол
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