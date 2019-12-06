Кубок Європи ФІБА: "Київ-Баскет" дізнався суперників і календар матчів
"Київ-Баскет" став переможцем групи F у першому груповому етапі Кубка Європи ФІБА та продовжує боротьбу на другому етапі. Наступні матчі українського клубу відбудуться з грудня до лютого.
Суперниками команди Айнарса Багатскіса в групі K стали нідерландський "Зволле", угорський "Керменд" та латвійський "Вентспілс".
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Розклад матчів Київ-Баскета
11 грудня
20:30 Зволле – Київ-Баскет
18 грудня
19:00 Київ-Баскет – Керменд
8 січня
19:00 Вентспілс – Київ-Баскет
22 січня
19:00 Київ-Баскет – Зволле
29 січня
19:00 Керменд – Київ-Баскет
5 лютого
19:00 Київ-Баскет – Вентспілс
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