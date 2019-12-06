Кубок Європи ФІБА: "Київ-Баскет" дізнався суперників і календар матчів

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"Київ-Баскет" / fbu.ua

"Київ-Баскет" став переможцем групи F у першому груповому етапі Кубка Європи ФІБА та продовжує боротьбу на другому етапі. Наступні матчі українського клубу відбудуться з грудня до лютого.

Суперниками команди Айнарса Багатскіса в групі K стали нідерландський "Зволле", угорський "Керменд" та латвійський "Вентспілс".

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Розклад матчів Київ-Баскета

11 грудня
20:30 Зволле – Київ-Баскет

18 грудня
19:00 Київ-Баскет – Керменд

8 січня
19:00 Вентспілс – Київ-Баскет

22 січня
19:00 Київ-Баскет – Зволле

29 січня
19:00 Керменд – Київ-Баскет

5 лютого
19:00 Київ-Баскет – Вентспілс

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Київ-Баскет
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