Куди може перейти Неймар: букмекери почали приймати ставки

Бразильський нападник Неймар так ще не визначився, де продовжить кар'єру. Тож епопея з його трансфером знову може стати черговим "футбольним серіалом" літа 2019.

Неймар заявив, що не хоче залишатися у ПСЖ. І не проти повернутися у "Барселону". "Синьо-гранатові" теж не проти його повернути, але не готові викладати за нього захмарні суми. Хоча саме вони продали Неймара за рекордні 222 мільйони євро.

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Окрім цих двох клубів, зацікавленими в Неймарі називали "Реал", "Ювентус" та "Баварію". Англійські "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" вже можна виключити з цього списку, адже в Англії закрили трансферне вікно. Як думаєте, де продовжить кар'єру Неймар?.