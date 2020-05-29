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Культову команду Формули-1 Williams продадуть

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Команду Формули-1 Williams продадуть у 2020 році
Культову команду Формули-1 Williams продадуть / GETTY IMAGES

Одна з найстаріших конюшень Формули-1 Williams може продати команду. У Williams розробили нову стратегію розвитку команди.

Williams переглядає стратегію розвитку компанії

Як повідомляє formula1.com, власники Williams розглядають можливість від продажу частини акцій до повного продажу. Офіційне оголошення може з'явитися у п'ятницю, 29 травня.

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У Williams готові переглянути стратегію розвитку компанії і продати частину акцій для того, щоб виручити необхідні кошти.

На цей момент мажоритарним власником Williams є засновник команди Френк Вільямс, якому належать 52% акцій.

Також власники команди вже зробили офіційну заяву, в якій оголосили про припинення співпраці з титульним спонсором компанією Rokit.

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За словами виконавчого директора Williams Майка О'Дрісколла, причиною перегляду глобальної стратегії стало падіння доходів компанії в останні роки, а також сильний удар через пандемію.

  • Williams посів 10 місце в чемпіонаті конструкторів протягом двох сезонів поспіль, що, своєю чергою, негативно вплинуло на комерційні доходи, які вони отримують від Формули-1.

У рамках нового стратегічного напрямку правління WGPH проводить огляд всіх різних стратегічних варіантів, доступних для компанії,
– мовиться у заяві Williams.

На цей момент не прийнято рішення щодо оптимального результату. Однак компанія оголошує про початок офіційного процесу продажу.

У Williams заявили, що готові взяти участь у сезоні 2020 року.

Коротка історія Williams

  • Williams – відома британська команда та конструктор у перегонах Формули-1. Є дев'ятиразовим переможцем Кубка конструкторів.
  • Була заснована сером Френком Вільямсом та Партіком Гедом у 1977 році.
  • На Гран-прі Великої Британії 1997 року, Жак Вільньов виграв 100-й Гран-прі для Williams. Таким чином, Williams стала третьою командою в історії Формули-1, яка виграла понад 100 гран-прі.
  • У складі команди Williams виступали багато провідних гонщиків. Сім перемог в чемпіонаті світу у складі Williams здобули 7 різних пілотів.
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Williams Формула-1
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