Культову команду Формули-1 Williams продадуть
Одна з найстаріших конюшень Формули-1 Williams може продати команду. У Williams розробили нову стратегію розвитку команди.
Williams переглядає стратегію розвитку компанії
Як повідомляє formula1.com, власники Williams розглядають можливість від продажу частини акцій до повного продажу. Офіційне оголошення може з'явитися у п'ятницю, 29 травня.
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У Williams готові переглянути стратегію розвитку компанії і продати частину акцій для того, щоб виручити необхідні кошти.
На цей момент мажоритарним власником Williams є засновник команди Френк Вільямс, якому належать 52% акцій.
Також власники команди вже зробили офіційну заяву, в якій оголосили про припинення співпраці з титульним спонсором компанією Rokit.
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За словами виконавчого директора Williams Майка О'Дрісколла, причиною перегляду глобальної стратегії стало падіння доходів компанії в останні роки, а також сильний удар через пандемію.
- Williams посів 10 місце в чемпіонаті конструкторів протягом двох сезонів поспіль, що, своєю чергою, негативно вплинуло на комерційні доходи, які вони отримують від Формули-1.
У рамках нового стратегічного напрямку правління WGPH проводить огляд всіх різних стратегічних варіантів, доступних для компанії,
– мовиться у заяві Williams.
На цей момент не прийнято рішення щодо оптимального результату. Однак компанія оголошує про початок офіційного процесу продажу.
У Williams заявили, що готові взяти участь у сезоні 2020 року.
Коротка історія Williams
- Williams – відома британська команда та конструктор у перегонах Формули-1. Є дев'ятиразовим переможцем Кубка конструкторів.
- Була заснована сером Френком Вільямсом та Партіком Гедом у 1977 році.
- На Гран-прі Великої Британії 1997 року, Жак Вільньов виграв 100-й Гран-прі для Williams. Таким чином, Williams стала третьою командою в історії Формули-1, яка виграла понад 100 гран-прі.
- У складі команди Williams виступали багато провідних гонщиків. Сім перемог в чемпіонаті світу у складі Williams здобули 7 різних пілотів.