Купила приставку тільки тиждень тому: Світоліна програла на старті віртуального турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки у першому матчі віртуального турніру Mutua Madrid Open.

Суперницею Еліни стала румунка Сорана Кирстя. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь тенісистки з Румунії.

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У поєдинку з Еліною Кирстя оформила вже другу перемогу в групі, раніше обігравши з рахунком 3:0 Йоханна Конту.

За результатами жеребкування, Світоліна виявилася в групі 2, де її суперницями стали Йоханна Конта з Великобританії, Вікторія Азаренко з Білорусі та Сорана Кирстя з Румунія.

"Я навіть не усвідомлювала, що було три матч-пойнта. Я пам'ятаю тільки один. Я сказала собі: "Cорана, якщо ти не виграєш в цьому моменті, то вилетиш. Це був неймовірний камбек. Дуже щаслива, тому що я знаю, що Еліна дуже хороша в цьому. З огляду на те, що я купила PlayStation всього тиждень тому, ця перемога для мене означає дуже багато. Це був приємний сюрприз", – цитує Сорану WTA.

Змагання з відеогри Tennis World Tour триватимуть до 30 квітня. 16 тенісисток зіграють в чотирьох групах, по дві найкращих вийдуть в плей-офф.

Дивіться матч Світоліної в Мадриді починаючи з 4:12.00

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