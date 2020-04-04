Купив у 2008 році: Алієв назвав космічну ціну своєї квартири в Києві

Колишній гравець "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про найдорожчу покупку в житті.

Алієв на власному Youtube-каналі зізнався, що витратив космічну суму грошей на покупку квартири на Оболоні.

До слова Мій найдорожчий секс за гроші – тисяча доларів, – Алієв

Найдорожча покупка в житті? Квартира. У 2008-му взяв квартиру за 800 тисяч доларів. Але взяв її в кредит на 10 років. На Оболоні. Скільки зараз коштує – не знаю. Мені це не цікаво. Я взяв її повністю з ремонтом,

– сказав він.

Нещодавно Алієв зробив суперечливу заява про коронавірус. "Я думаю, що це все фейки", – сказав колишній півзахисник "Динамо".

Крім виступів за "Динамо", Алієв відомий грою за "Дніпро", "Локомотив" і "Анжи".

Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.

Після завершення професійної кар'єри гравця, футболіст виступав в ряді аматорських команд ("Штурм" і "Хмельницький").

На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

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