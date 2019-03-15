Курйоз дня: сильний вітер став асистентом забитого голу в Англії (відео)

Парад незвичайних голів поповнив м'яч з п'ятої англійської ліги, забитий "Файлдом" у ворота "Хартлпула".

Під час гри дув вітер такої сили, що у гравця "Файлду" Ніка Хотона пішло близько 40 секунд, щоб подати кутовий. Футболіст все намагався встановити м'яч на позначку для подачі кутового, але вітер раз по раз здував його з місця. В результаті Хотону вдалося впоратися зі стихією.

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It was a bit windy at @AFCFylde on Tuesday night pic.twitter.com/pDoZO4lmJG — The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) 14 марта 2019 г.

Згодом вітер допоміг забити переможний гол у матчі. Футболіст "Файлду" робив навіс в штрафну, але на шляху м'яча став захисник. М'яч зрикошетив від ноги і, підхоплений вітром, опустився в метрі від воріт прямо на голову Деніела Роу, який в цьому матчі оформив дубль.

Сам матч завершився перемогою "Файлду" з рахунком 4:2. У турнірній таблиці команда посідає четверте місце, на два очки відстаючи від топ-3.

До слова, 12 березня на Британію обрушився шторм Гарет, пориви вітру досягали 129 км/год.

Спорт 24 писав, що у США матч шкільної першості з футболу між представниками "Мена" і "Дарденелли" ледь не закінчився трагедією. Коли один з гравців вкидав м’яч з ауту, на поле впала освітлювальна вежа з прожекторами, яка зачепила арбітра та одного гравця.

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