Курйоз сезону в НХЛ: усі чотири переможці дивізіонів вилетіли в першому раунді плей-офф

В НХЛ визначилися усі учасники другого кола плей-офф НХЛ. І він відзначився неоднозначним результатом.

Вперше в історії НХЛ у першому колі плей-офф вилетіли усі переможці своїх дивізіонів. Так, "Вашингтон" програв серію "Кароліні", поступившись у сьомому матчі серії (3:4 у серії). Ще перед тим "Тампа Бей" неочікувано була розгромлена "Коламбусом" (0:4 у серії), "Калгарі" пропустив "Колорадо" (1:4 у серії), а "Нешвілл" поступився "Далласу" (2:4 у серії).

Зважаючи, що "Вашингтон" у минулому сезоні виграв Кубок Стенлі, то цього сезону у турніру буде інший переможець. "Вегас", який зіграв минулоріч у фіналі, теж не пробився у наступне коло плей-офф. Також у чвертьфіналі не буде жодної команди з Канади.

Як це було: "Вегас" програв вирішальний матч плей-офф НХЛ, пропустивши чотири шайби за 5 хвилин

Відтак визначилися усі учасники чвертьфіналу плей-офф Кубка Стенлі

Схід

"Бостон" – "Коламбус"

"Нью-Йорк Айлендерс" – "Кароліна"

Захід

"Сент-Луіс" – "Даллас"

"Сан-Хосе" – "Колорадо"