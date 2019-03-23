Кузьміна впевнено виграла гонку-переслідування, найкраща з українок Віта Семеренко – лише 30-та

У норвезькому Холменколлені відбулася жіноча гонка-переслідування. Виграла її представниця Словаччини Анастасія Кузьміна. Українки не надто вдало відстрілялися. Лише дві представниці України потрапили у очкову зону.

Анастасія Кузьміна мала 21-секунду переваги на старті. А на всій трасі лише збільшувала її показавши час 28:25,9. Словачка стала єдиною, хто закрив усі мішені. Тож на фініші її перевага над другою Деніс Херманн склала +1:42,8. Німкеня допустила два промахи.

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Попри лише один промах, шведка Ханна Еберг показала лише третій результат – +2:01,1.

У цій гонці стартували одразу чотири українки. Та лише дві з них зуміли потрапити у очкову зону. Віта Семеренко мала по одному промаху на кожному з чотирьох вогневих рубежів. І її відставання склало +4:47,1. Це лише 30-ий результат. Валя Семеренко теж набрала чотири кола штрафу. Але вона на другому вогневому рубежі промахнулася тричі. У підсумку +5:08,7 та лише 36-те місце.

П'ять промахів назбирала Анастасія Меркушина. Її час склав +6:11,5 відставання, і 50-те місце.

Make that back to back victories for Anastasiya Kuzmina who dominates the pursuit here in #HOL19!



You can rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/9fNVUBMHms — IBU World Cup (@IBU_WC) 23 березня 2019 р.

Дещо невдало виступила Яна Бодар. Вже після третього вогневого рубежу у дівчини було п'ять промахів. Але на четвертому колі її зняли з гонки, адже Кузьміна вже випередила її на коло.