Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 15 жовтня
У вівторок, 15 жовтня, було зіграно чергові матчі кваліфікації Євро-2020. Їх результати – у матеріалі Спорт24.
Фінляндія – Вірменія 3:0
Голи: Єнсен, 31, Пуккі, 61, 88
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Відеоогляд матчу Фінляндія – Вірменія
Гібралтар – Грузія 2:3
Голи: Каск'яро, 66, Чіполіна, 74 – Хараїшвілі, 10, Канкава, 21, Квітітая, 84
Греція – Боснія і Герцеговина 2:1
Голи: Павлідіс, 30, Ковачевіч, 88 (авт) – Гояк, 35
Ізраїль – Латвія 3:1
Голи: Даббур, 16, 42, Захаві, 26 – Камесс, 40
Ліхтенштейн – Італія 0:5
Гол: Бернардескі, 2, Белотті, 70, 90+2, Романьйолі, 77, Ель-Шаараві, 82
Румунія – Норвегія 1:1
Голи: Мітріце, 62 – Серлот, 90+2
Нереалізований пенальті: Пушкаш, 52 (Румунія)
Фарерські острови – Мальта 1:0
Гол: Бальдвінссон, 71
Швейцарія – Ірландія 2:0
Голи: Сеферовіч, 16, Дафф, 90+3 (авт)
Нереалізований пенальті: Родрігес, 77 (Швейцарія)
Вилучення: Коулмен, 76 (Ірландія)
Швеція – Іспанія 1:1
Голи: Берг, 50 – Родріго, 90+2