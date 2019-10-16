Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 15 жовтня

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Кваліфікація Євро 2020: огляд рахунок і відео голів матчів 15.10.2019
Кваліфікація Євро-2020 результати матчів 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, було зіграно чергові матчі кваліфікації Євро-2020. Їх результати – у матеріалі Спорт24.

Фінляндія – Вірменія 3:0

Голи: Єнсен, 31, Пуккі, 61, 88

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Відеоогляд матчу Фінляндія – Вірменія

Гібралтар – Грузія 2:3

Голи: Каск'яро, 66, Чіполіна, 74 – Хараїшвілі, 10, Канкава, 21, Квітітая, 84

Греція – Боснія і Герцеговина 2:1

Голи: Павлідіс, 30, Ковачевіч, 88 (авт) – Гояк, 35

Ізраїль – Латвія 3:1

Голи: Даббур, 16, 42, Захаві, 26 – Камесс, 40 

Ліхтенштейн – Італія 0:5

Гол: Бернардескі, 2, Белотті, 70, 90+2, Романьйолі, 77, Ель-Шаараві, 82

Румунія – Норвегія 1:1

Голи: Мітріце, 62 – Серлот, 90+2
Нереалізований пенальті: Пушкаш, 52 (Румунія)

Фарерські острови – Мальта 1:0

Гол: Бальдвінссон, 71

Швейцарія – Ірландія 2:0

Голи: Сеферовіч, 16, Дафф, 90+3 (авт)
Нереалізований пенальті: Родрігес, 77 (Швейцарія)
Вилучення: Коулмен, 76 (Ірландія)

Швеція – Іспанія 1:1

Голи: Берг, 50 – Родріго, 90+2

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Євро-2020
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