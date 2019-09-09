Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 9 вересня
У понеділок, 9 вересня, були зіграні чергові матчі кваліфікації Євро-2020. Результати – в огляді Спорт24.
Азербайджан – Хорватія 1:1
Голи: Халілзад, 72 – Модріч, 11 (пен.)
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Збірна Азербайджану приймала команду Хорватії. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1. Рахунок відкрили хорвати: на 11-й хвилині пенальті реалізував Лука Модріч. У другому таймі господарі зрівняли рахунок, відзначився Тамкін Халілзад.
Джерело: 24 канал
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