Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 9 вересня

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Кваліфікація Євро-2020 результати матчів 9 вересня
Кваліфікація Євро-2020 результати матчів 9 вересня

У понеділок, 9 вересня, були зіграні чергові матчі кваліфікації Євро-2020. Результати – в огляді Спорт24.

Азербайджан – Хорватія 1:1
Голи: Халілзад, 72 – Модріч, 11 (пен.)

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Збірна Азербайджану приймала команду Хорватії. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1. Рахунок відкрили хорвати: на 11-й хвилині пенальті реалізував Лука Модріч. У другому таймі господарі зрівняли рахунок, відзначився Тамкін Халілзад.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Євро-2020
Джерело: 24 канал
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