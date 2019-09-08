Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня

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Євро 2020 року – огляд матчів 08.09.2019 – кваліфікація Євро 2020
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня

У неділю, 8 вересня, відбувся черговий тур кваліфікації Євро-2020. Результати матчів та відео голів – у огляді Спорт24.

Вірменія – Боснія і Герцеговина 4:2

Голи: Мхітарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар, 90+5 (авт) – Джеко, 13, Гояк, 70

Вірменія обійшла Боснію та Герцеговину у боротьбі за путівку на Євро-2020. Вдома вірмени обіграли суперників з рахунком 4:2. Дублем відзначився Мхітарян. Його партнер по "Ромі", але суперник у цьому матчі Джеко теж забив, але лише один гол.

До слова: Євро-2020: результати матчів та відео голів 7 вересня

Вірменія тепер третя. Але й надалі відстає від другого місця, на якому збірна Фінляндії. Боснія та Герцеговина опустилася на четверте місце.

Відеоогляд матчу Вірменія – Боснія та Герцеговина

Грузія – Данія

Румунія – Мальта

Швейцарія – Гібралтар

Греція – Ліхтенштейн

Іспанія – Фарерські острови

Фінляндія – Італія

Швеція – Норвегія

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020
Джерело: 24 канал
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