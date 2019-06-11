Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 10 червня
У понеділок, 10 червня, відбулися чергові матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року.
Україна – Люксембург 1:0
Гол: Яремчук, 6
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Болгарія – Косово 2:3
Голи: І.Попов, 43, Дімітров, 55 – Рашіца, 14, Мурік, 64, Рашанн, 90+2
Чехія – Чорногорія 3:0
Голи: Янкто, 18, Копітовіч, 49 (авт.), Шик, 82 (пен.)
Сербія – Литва 4:1
Голи: А.Мітровіч, 20, 34, Йовіч, 35, Льяіч, 90+2 – Новіковас, 71 (пен.)
Ірландія – Гібралтар 2:0
Голи: Д.Чіполіна, 29 (авт.), Брейді, 90+3
Данія – Грузія 5:1
Голи: Дольберг, 13, 63, Еріксен, 30 (пен.), Поульсен, 73, Брайтвайт, 90 + 3 – Лобжанідзе, 25
Іспанія – Швеція 3:0
Голи: Рамос, 64 (пен.), Мората, 85 (пен.), Ойярсабаль, 87
Мальта – Румунія 0:4
Голи: Пушкаш, 7, 29, Кіпчу, 34, Ман, 90+1
Видалення: Кіпчу, 81
Фарерські острови – Норвегія 0:2
Голи: Йонсен, 49, 83
Північна Македонія – Австрія 1:4
Голи: Хінтереггер, 18 (авт.) – Лазаро, 39, Арнаутович, 62 (пен.), 82, Бейтулай, 86 (авт.)
Польща – Ізраїль 4:0
Голи: Пьонтек, 35, Левандовскі, 56 (пен.), Гросіцкі, 58, Кондзер, 84
Латвія – Словенія 0:5
Голи: Чрнігой, 24, 26, Ілічіч, 29 (пен.), 44, Зайц, 47