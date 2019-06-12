Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 11 червня

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Євро-2020 результати матчів 12 червня
Євро-2020 результати матчів 12 червня

У вівторок, 11 червня, відбулися чергові матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року.

Казахстан – Сан-Марино 4:0
Голи: Куат, 45+1, Федін, 61, Суюмбаєв, 65, Ісламхан, 79

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Азербайджан – Словаччина 1:5
Голи: Лоботка, 8, Куцка, 27 – Шейдаєв, 29, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85

Бельгія – Шотландія 3:0
Голи: Лукаку, 45+1, 57, Де Брюйне, 90+2

Ліхтенштейн – Фінляндія 0:2
Голи: Пуккі, 37, Кельман, 57

Італія – ​​Боснія і Герцоговина 2:1
Голи: Лоренцо Інсіньє, 49, Верратті, 86 – Джеко, 32

Греція – Вірменія 2:3
Голи: Карапетян, 8, Газарян, 32 – Зека, 54, Барсегян, 74, Фортуніс, 87

Угорщина – Уельс 1:0
Гол: Паткай, 80

Росія – Кіпр 1:0
Гол: Іонов, 38

Ісландія – Туреччина 2:1
Голи: Сігурдссон, 21, 31 – Токез, 40

Андорра – Франція 0:4
Голи: Мбаппе, 11, Бен Єддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

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Албанія – Молдова 2:0
Голи: Чікаллеші, 65, Рамадану, 90+2

Німеччина – Естонія 8:0
Голи: Ройс, 10, 37, Гнабрі, 17, 64, Горетцка, 20, Гюндоган, 28, Вернер, 79, Сане, 89

Білорусь – Північна Ірландія 0:1
Гол: Макнейра, 86

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту
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