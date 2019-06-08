Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 7 червня
У п'ятницю, 7 червня, відбулися чергові матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020. Окрім збірної України, також грали й інші команди. І там не обійшлося без несподіваних результатів.
Група A
Чорногорія – Косово 1:1
Голи: Мугоса, 69 – Рашіца, 24
Чехія – Болгарія 2:1
Голи: Шик, 20, 50 – Іса, 3
Група B
Україна – Сербія 5:0
Голи: Циганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59
Литва – Люксембург 1:1
Голи: Новіковас, 74 – Родрігес, 21
Вилучення: Миколюнас, 42, Воробйовас, 90+5 (Литва)
Група D
Грузія – Гібралтар 3:0
Голи: Гвілія, 30, Папунашвілі, 59, Арвеладзе, 76 (п)
Данія – Ірландія 1:1
Гол: Хьойберг, 76 – Даффі, 85
Група F
Фарерські острови – Іспанія 1:4
Голи: Ольсен, 30 – Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, (аг), Гайя, 71
Швеція – Мальта 3:0
Голи: Квайсон, 2, Клаесон, 50, Ісак, 81
Норвегія – Румунія 2:2
Голи: Ельюнуссі, 56, Едегор, 70 – Кешерю, 77, 90+2
Група G
Північна Македонія – Польща 0:1
Гол: Пйонтек, 47
Латвія – Ізраїль 0:3
Голи: Захаві, 10, 59, 80
Австрія – Словенія 1:0
Гол: Бургшталлєр, 74