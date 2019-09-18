Квартет Asturia виконає гімн Ліги Європи перед матчем "Динамо" – "Мальме"

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Квартет Asturia
Квартет Asturia

Український квартет Asturia, який виконував гімн Ліги чемпіонів перед цьогорічним фіналом Ліги чемпіонів у Мадриді, продемонструє свою творчість під час проведення матчу "Динамо" – "Мальме".

До слова: Як український скрипковий квартет зіграв гімн Ліги чемпіонів у Мадриді

Під час виходу команд на поле українки зіграють гімн Ліги Європи, а в перерві гри свою фірмову композицію "Шторм" Антоніо Вівальді.

"Спеціально для матчу "Динамо" - "Мальме" ми зробили власне аранжування гімну Ліги Європи. Це наша спільна ініціатива з "Динамо", яка отримала позитивні відгуки від УЄФА. Ми вдячні клубу за можливість таким чином підтримати команду на НСК "Олімпійський" перед багатотисячною аудиторією вболівальників та фанів "Динамо". Для нас, киянок, це окрема, дуже емоційна і творча історія, адже більшість наших виступів проходять в Європі, а не в Україні", – розповіла учасниця квартету Asturia Мирослава Цибка.

Дивіться відео виконання композиції "Шторм" струнним квартетом Asturia

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Електронний струнний квартет Asturia Це сучасний струнний проєкт з унікальною шоу-програмою. Тембри сучасних електроінструментів, яскраві сценічні костюми та експресивне виконання перетворюють виступ Asturia у видовищний музичний спектакль, а авторські обробки відомих творів вражають своїм новим оригінальним звучанням.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Динамо Музика
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