Квитки будуть анульовані: фанів збірної України попередили не співпрацювати з перекупниками

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Збірна України
Збірна України / facebook.com/UkraineNationalFootballTeam

Українська асоціація футболу (УАФ) попередила вболівальників, щоб ті не купували квитки на матчі збірної України в перекупників. Такі квитки будуть анульовані.

УАФ на своєму сайті повідомляє, що квитки, придбані на інших ресурсах, найімовірніше, є фальшивками або квитками від перекупників, які будуть анульовані за підсумками спеціальної перевірки. Кошти за такі квитки не повертаються.

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В асоціації заявили, що роблять усе можливе, щоб убезпечити фанатів від шахрайських дій перекупників. "Зокрема, відповідні листи-претензії вже надіслано сайтам rozetka.com.ua, olx.ua, euroticket.com.ua та tickethunt.net, на яких були помічені пропозиції з продажу таких білетів".

Наразі офіційно придбати квитки можна на ресурсі ticketsbox.com. На цей момент триває продаж квитків на матч Україна – Литва. Друга партія квитків на поєдинок Україна – Португалія надійде в продаж на початку жовтня.

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Матч з Литвою збірна України зіграє 11 жовтня на ОСК "Металіст". 14 жовтня "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" приймуть Португалію.

Як відомо, Українська асоціація футболу оголосила, що припиняє вільний продаж квитків на домашній матч збірної України з Португалією через спекулянтів.

Спорт 24 писав, що 20 вересня сайт TicketsBox "впав" після першої хвилини, як тільки квитки на матч Україна – Португалія надійшли у продаж. Наразі роботу сервісу стабілізовано. У TicketsBox заявили, що на них було здійснено ddos-атаку.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Україна – Литва
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