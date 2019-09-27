Квитки будуть анульовані: фанів збірної України попередили не співпрацювати з перекупниками

Українська асоціація футболу (УАФ) попередила вболівальників, щоб ті не купували квитки на матчі збірної України в перекупників. Такі квитки будуть анульовані.

УАФ на своєму сайті повідомляє, що квитки, придбані на інших ресурсах, найімовірніше, є фальшивками або квитками від перекупників, які будуть анульовані за підсумками спеціальної перевірки. Кошти за такі квитки не повертаються.

Читайте також: Збірна України не зіграє в Росії на груповому етапі Євро-2020

В асоціації заявили, що роблять усе можливе, щоб убезпечити фанатів від шахрайських дій перекупників. "Зокрема, відповідні листи-претензії вже надіслано сайтам rozetka.com.ua, olx.ua, euroticket.com.ua та tickethunt.net, на яких були помічені пропозиції з продажу таких білетів".

Наразі офіційно придбати квитки можна на ресурсі ticketsbox.com. На цей момент триває продаж квитків на матч Україна – Литва. Друга партія квитків на поєдинок Україна – Португалія надійде в продаж на початку жовтня.

Це цікаво: Квитки на фінальну частину Євро-2020: де купити та яка ціна

Матч з Литвою збірна України зіграє 11 жовтня на ОСК "Металіст". 14 жовтня "синьо-жовті" у Києві на НСК "Олімпійський" приймуть Португалію.

Як відомо, Українська асоціація футболу оголосила, що припиняє вільний продаж квитків на домашній матч збірної України з Португалією через спекулянтів.

Спорт 24 писав, що 20 вересня сайт TicketsBox "впав" після першої хвилини , як тільки квитки на матч Україна – Португалія надійшли у продаж. Наразі роботу сервісу стабілізовано . У TicketsBox заявили, що на них було здійснено ddos-атаку.