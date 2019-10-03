Квитки на матч "Шахтар" – "Динамо" у Лізі чемпіонів надійшли у продаж: де купити та яка ціна

Стартував продаж квитків на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Динамо" Загреб. Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

Ціна квитків починається від 100 гривень, а максимальна вартість – 7 тисяч гривень.

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Придбати квитки можна:

– у касах ОСК «Металіст» (щодня з 10:00 до 19:00);

– онлайн на shakhtar.com;

– у мобільному додатку Shakhtar (Google Play та App Store);

– у мережі терміналів Alfapay (усі станції метро Харкова);

– на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та tickets.ua (квитки видрукувати самостійно й узяти із собою).

Після перемоги в Італії над "Аталантою" наступний поєдинок для "гірників" стане визначальним у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі "Шахтар" та хорватський клуб набрали по 3 очки та ділять другу сходинку в групі C.