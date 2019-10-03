Квитки на матч "Шахтар" – "Динамо" у Лізі чемпіонів надійшли у продаж: де купити та яка ціна

180 Читать новость на русском
Квитки на матч "Шахтар" – "Динамо" у Лізі чемпіонів надійшли у продаж
Квитки на матч "Шахтар" – "Динамо" у Лізі чемпіонів надійшли у продаж / shakhtar.com

Стартував продаж квитків на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Динамо" Загреб. Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

Ціна квитків починається від 100 гривень, а максимальна вартість – 7 тисяч гривень.

Читайте також: Пятов розкрив секрет відбитого пенальті в матчі з "Аталантою"

Придбати квитки можна:

– у касах ОСК «Металіст» (щодня з 10:00 до 19:00);

– онлайн на shakhtar.com;

– у мобільному додатку Shakhtar (Google Play та App Store);

– у мережі терміналів Alfapay (усі станції метро Харкова);

– на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та tickets.ua (квитки видрукувати самостійно й узяти із собою).

Після перемоги в Італії над "Аталантою" наступний поєдинок для "гірників" стане визначальним у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі "Шахтар" та хорватський клуб набрали по 3 очки та ділять другу сходинку в групі C.

blog_ava
Як знизити корупцію на митниці: Дубілет анонсував рішення, що коштує 1 гривню
сьогодні
4205
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
сьогодні 11:48 Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
Михайло Гема 565
Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 09:20 Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця 179
"Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2 жовтня 19:58 "Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2127
"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
2 жовтня 19:15 "Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
1306
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
2 жовтня 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
567
Новини
Більше новин
Залиште відгук