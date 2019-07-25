Квитки на матчі "Динамо" – "Шахтар" та "Динамо" – "Брюгге": ціна та де купити онлайн

Розпочинається продаж квитків на перші домашні матчі київського "Динамо" у сезоні 2019/2020. Це будуть два принципові протистояння – українське "ель-класіко" проти "Шахтаря" в чемпіонаті та матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів з "Брюгге".

Спочатку "Динамо" зіграє домашній матч з "Шахтарем". Гра третього туру УПЛ запланована на суботу, 10 серпня. Початок матчу о 17:00. А вже у вівторок, 13 серпня, кияни зіграють проти "Брюгге". Матч розпочнеться о 20:30. На ці матчі доступні квитки наступних цінових категорій: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 та 1000 гривень.

Читайте також: "Динамо" зіграє проти "Брюгге": що відомо про бельгійців

Зазначимо, що відповідно до дисциплінарного рішення УЄФА, пов’язаного з поведінкою деяких фанів у матчі минулого сезону "Динамо" – "Олімпіакос", на грі "Динамо" – "Брюгге" частину секторів буде закрито. Це блоки 41-63 Північної трибуни (див. схему секторів).

Ціни квитків на матчі "Динамо"

До слова: Хацкевич вперше оцінив "Брюгге", з яким "Динамо" зіграє у Лізі чемпіонів

Власники абонементів на домашні матчі "Динамо" в сезоні 2019/20 мають першочергове право придбання квитків на матч "Динамо" – "Брюгге" та інші єврокубкові поєдинки на свої місця зі знижкою 15%. Бронь знімається за три дні до початку матчу.



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)

Продаж квитків здійснюється в касах на Троїцькій площі (біля станції метро "Олімпійська"), а також у касах стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Крім того, у дні матчів до завершення першого тайму працюватиме додаткова каса на Спортивній площі (вхід на стадіон із боку "бесарабських воріт"). Також квитки можна придбати онлайн: "Динамо" – "Шахтар", "Динамо" – "Брюгге".



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)

Нагадаємо, що відвідувачі матчів на "Олімпійському" тепер не мають потреби роздруковувати квитки, придбані в Інтернеті. На стадіоні працюють нові вхідні термінали зі сканерами, які зчитують квитки з екранів мобільних пристроїв – смартфонів чи планшетів.