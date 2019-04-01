Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна

Перші домашні матчі кваліфікації Євро-2020 національна збірна команда України проведе у Львові: 7 червня зіграє з командою Сербії, а 10 червня – з Люксембургом.

З 1 квітня 2019 року у вболівальників є можливість придбати квитки окремо на кожний матч, а також абонемент на два матчі зі знижкою 20%.

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Вартість квитків на кожен з матчів стартує від 50 гривень. Місця у віп-ложах – 800 гривень.

Квитки на матч Україна – Сербія

Квитки на матч Україна – Люксембург

Уперше у вболівальників з'явилася можливість вибирати місця, використовуючи технологію 3D-фотографії завантажені на "Львів Арену" й при наведенні курсору миші на місце є можливість подивитися, який вид буде відкриватися на поле з обраного місця.

Поки квитки надійшли у продаж онлайн. Продаж квитків у касах стадіону розпочнеться трохи пізніше.