Квитки на мегабій Джошуа – Руїс коштують 320 тисяч гривень

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Джошуа – Руїс / Фото з відкритих джерел

В ніч з 7-го на 8 грудня у Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш в суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

За інформацією Champion.com.ua, квитки поблизу рингу коштують 50 тисяч саудівських ріалів, що дорівнює 320 тисячам гривень. Чи 13 333 долари за квиток.

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Для цього бою спеціально побудували арену в Саудівській Аравії. Найдешевші квитки (5 категорія) на матч-реванш коштують 520 саудівських реалів, що дорівнює 3 327 гривням.

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

На рахунку 30-річного Руїса 34 бої в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги і зазнав однієї поразки. Його ровесник Джошуа здобув 22 перемоги у 23 поєдинках.

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Теги: Спорт Бокс Ентоні Джошуа
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