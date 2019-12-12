Kyiv not Kiev: Федерація гімнастики правильно писатиме назву української столиці
Перед Чемпіонатом Європи з художньої гімнастики, який у 2020 році відбудеться у Києві, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) почала правильно писати транслітерацію української столиці. Відтепер у всіх офіційних документах "Kiev" змінять на "Kyiv".
Як повідомляє Федерація художньої гімнастики України (UGF), FIG ухвалила таке рішення після її офіційного звернення.
До слова: Дві українські гімнастки виступлять на Олімпіаді-2020 в Токіо
Своє звернення українська Федерація мотивувала кількома аргументами:
- офіційним логотипом ЧЄ-2020, що у травні пройде у Києві, є саме "KYIV 2020";
- транслітерація "Kyiv" є більш коректною, і на неї переходять все більше організацій, видань і навіть аеропорти;
- зміна назви допоможе уникнути плутанини у комунікації для людей, які приїдуть у Київ на Чемпіонат Європи.
Ми вдячні Міжнародній федерації гімнастики та Європейському гімнастичному союзу, що вони ухвалили рішення змінити написання на "Kyiv" фактично миттєво після нашого звернення,
– підкреслила віцепрезидент UGF Ірина Дерюгіна.
За її словами, у травні наступного року весь спортивний світ слідкуватиме за подіями у Києві під час Чемпіонату Європи з художньої гімнастики.
"Заходи такого рівня є додатковим стимулом, щоб зберігати національну ідентичність та поважати ідентичність інших", – резюмувала Дерюгіна.
Що не так з варіантом написання "Kiev"?Kiev – це спосіб транслітерації назви української столиці з російської мови, який зберігається ще з радянських часів. Нині у світі різні організації та установи все частіше переходять на правильну транслітерацію з української назви Києва.