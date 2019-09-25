"Гранада" вийшла в лідери, "Барселона" нарешті перемогла: результати матчів 6 туру Ла Ліги

З 24 до 26 вересня в Іспанії триватиме шостий тур Ла Ліги. З результатами всіх матчів чемпіонату Іспанії можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Вальядолід – Гранада 1:1

Голи: Плано, 12 – Фернанде, 42

Читайте також: Селезньов знову забив за "Бурсаспор": відео

"Вальядолід", який знову обійшовся без українця Андрія Луніна, не зміг переграти "Гранаду". Команда Серхіо Гонсалеса повела в рахунку в дебюті зустрічі, але втримати перевагу не зуміла. Після цього матчу "Гранада" йде лідером в турнірній таблиці Ла Ліги.

Бетіс – Леванте 3:1

Голи: Лорен, 45+3, 48, Іглесіас, 67 – Ернані, 7

Барселона – Вільярреал 2:1

Голи: Грізманн, 6, Артур, 15 – Касорла, 44

Вже на шостій хвилині Грізманн вивів вперед "Барселону". Артур неймовірним ударом подвоїв рахунок. А наприкінці тайму Касорла один м’яч відіграв. У перерві Мессі, який отримав пошкодження, замінив Дембеле. Без свого лідера "Барселоні" вдалося втримати перемогу.