Мексиканський реслер La Parka II помер після невдалого падіння з рингу: відео

Мексиканський реслер La Parka II помер після травм. які він отримав внаслідок падіння з рингу.

Інцидент стався ще у жовтні 2019 року. Реслер La Parka II хотів провести прийом, але пролетів повз канати та вилетів з рингу. Він вдарився головою об металеві конструкції.

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Спортсмена одразу госпіталізували. Під час падіння він зламав декілька хребців, а частину його тіла паралізувало.

Відео падіння реслера

Лікарі були змушені провести декілька операцій, у тому числі трепанацію черепа, щоб зменшити тиск гематоми на мозок. Та врятувати реслера не вдалося. 11 січня 2020 року він помер.

Реслеру La Parka II (справжнє ім'я Хесус Альфонсо Уерта Ескобоза) було 54 роки. Реслінгом він почав займатися ще у 1987 році. В ринзі він був також відомий як Bello Sexy, Crater, Duro, Karis la Momia, La Parka II, La Parka Jr., Maligno, Santa Esmeralda.

Варто відзначити, що в його імені використовувалася позначка II (як другий), адже є інший реслер з таким же ім'ям – Адольфо Маргаріто Тапіа Ібарра.