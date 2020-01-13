24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Мексиканський реслер La Parka II помер після невдалого падіння з рингу: відео

299 Читать новость на русском
Помер реслер La Parka II / CNN

Мексиканський реслер La Parka II помер після травм. які він отримав внаслідок падіння з рингу.

Інцидент стався ще у жовтні 2019 року. Реслер La Parka II хотів провести прийом, але пролетів повз канати та вилетів з рингу. Він вдарився головою об металеві конструкції.

Жах! В Австралії акули з'їли 21-річного німецького футболіста

Спортсмена одразу госпіталізували. Під час падіння він зламав декілька хребців, а частину його тіла паралізувало.

Відео падіння реслера

Лікарі були змушені провести декілька операцій, у тому числі трепанацію черепа, щоб зменшити тиск гематоми на мозок. Та врятувати реслера не вдалося. 11 січня 2020 року він помер.

Реслеру La Parka II (справжнє ім'я Хесус Альфонсо Уерта Ескобоза) було 54 роки. Реслінгом він почав займатися ще у 1987 році. В ринзі він був також відомий як Bello Sexy, Crater, Duro, Karis la Momia, La Parka II, La Parka Jr., Maligno, Santa Esmeralda.

Варто відзначити, що в його імені використовувалася позначка II (як другий), адже є інший реслер з таким же ім'ям – Адольфо Маргаріто Тапіа Ібарра.

Щедрий вечір: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні
сьогодні
15088
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:58 Як нагороджували українку Харлан після перемоги над росіянкою у фіналі Кубка світу – відео
420
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2940
11 січня 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
Станіслав Безушко 4086
сьогодні 11:01 ПСЖ та "Монако" влаштували гольову перестрілку, забивши шість голів: відео
Ігор Саджениця 888
сьогодні 09:39 "Ювентус" переміг "Рому" та закріпився на першому місці в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 720
Новини
Більше новин
Залиште відгук