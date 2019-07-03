Ласкаво просимо, – грузинський клуб українською мовою оголосив про трансфер українця
Український воротар Сергій Літовченко продовжить кар'єру в грузинському "Динамо". Сам клуб з Тбілісі про це оголосив українською мовою.
Тбіліське "Динамо" інформацію про перехід воротаря Сергія Літовченка подала українською мовою. "Ласкаво просимо", – підписала фотографію про перехід грузинська команда.
До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн
Літовченко перейшов до "Динамо" з одеського "Чорноморця". Воротар, як і ще шість футболістів, покинули "моряків" після того, як команда вилетіла до Першої ліги.
Сам Літовченко вже виступав за "Динамо" у 2016 та 2017 роках. Його нова угода з грузинським клубом розрахована на 1,5 року
Джерело: 24 канал
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