Ласкаво просимо, – грузинський клуб українською мовою оголосив про трансфер українця

Український воротар Сергій Літовченко продовжить кар'єру в грузинському "Динамо". Сам клуб з Тбілісі про це оголосив українською мовою.

Тбіліське "Динамо" інформацію про перехід воротаря Сергія Літовченка подала українською мовою. "Ласкаво просимо", – підписала фотографію про перехід грузинська команда.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Літовченко перейшов до "Динамо" з одеського "Чорноморця". Воротар, як і ще шість футболістів, покинули "моряків" після того, як команда вилетіла до Першої ліги.

Сам Літовченко вже виступав за "Динамо" у 2016 та 2017 роках. Його нова угода з грузинським клубом розрахована на 1,5 року