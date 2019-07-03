Ласкаво просимо, – грузинський клуб українською мовою оголосив про трансфер українця

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Сергій Літовченко
Сергій Літовченко

Український воротар Сергій Літовченко продовжить кар'єру в грузинському "Динамо". Сам клуб з Тбілісі про це оголосив українською мовою.

Тбіліське "Динамо" інформацію про перехід воротаря Сергія Літовченка подала українською мовою. "Ласкаво просимо", – підписала фотографію про перехід грузинська команда.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დინამო თბილისის რიგებს გოლკიპერი სერგეი ლიტოვჩენკო შეუერთდა. 31 წლის ? მეკარეს დედაქალაქური გუნდის გულშემატკივარი კარგად იცნობს, სწორედ ლიტოვჩენკო იცავდა დინამოელთა კარს 2017 წლის სეზონში და თბილისელთა მაისურით 29 შეხვედრაც გამართა. ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე სტეფან სიკაჩთან არსებული კონტრაქტი შეწყვეტილია #ლიტოვჩენკო12 #FCDT

Допис, поширений FC Dinamo Tbilisi (@fcdinamotbilisi)

Літовченко перейшов до "Динамо" з одеського "Чорноморця". Воротар, як і ще шість футболістів, покинули "моряків" після того, як команда вилетіла до Першої ліги.

Сам Літовченко вже виступав за "Динамо" у 2016 та 2017 роках. Його нова угода з грузинським клубом розрахована на 1,5 року

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Теги: Спорт ФК Чорноморець Футбол Новини Спорту Трансфери
Джерело: 24 канал
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