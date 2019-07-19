Ласкаво просимо: капітан "Аталанти" на українській мові привітав Маліновського з першим голом

Капітан "Аталанти" Алехандро Гомес привітав новачка команди Руслана Маліновського з першим голом в новому клубі.

У своєму Instagram аргентинець поділився фото з хавбеком і підписав: "Ласкаво просимо".

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Як відомо, Руслан Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" і відразу відзначився. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу.

Контракт Маліновського з "Аталантою" підписаний на 5 років. Трансфер обійшовся італійцям приблизно в 13-14 мільйона євро. Хавбек виступатиме під 18-м номером.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач. Хороша статистика, щоб переїхати в Італію.