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Лаціо – Інтер: де дивитися матч чемпіонату Італії

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Лаціо – Інтер: де дивитися

У неділю, 16 лютого, "Лаціо" прийматиме "Інтер" в рамках 24 туру Серії А. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже поєдинок "Лаціо" – "Інтер" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн "Лаціон" – "Інтер" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1/2/3".

У Серії А в самому розпалі золота гонка, яка стала ковтком свіжого повітря на тлі ідентичних останніх років. Якщо раніше чемпіонство "Ювентуса" було лише питанням часу на тлі безхребетного "Наполі", то тепер у "старої синьйори" гідні конкуренти.

Після 25 турів у "Інтера" і "Ювентуса" по 54 очки, на один бал від дуету лідерів відстає "Лаціо". "Біло-блакитні" і "чорно-сині" зійдуться в очному поєдинку, що має допомогти "старій синьйорі" в боротьбі зі своїми суперниками.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФК Інтер
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