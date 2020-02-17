"Лаціо" переміг "Інтер" та піднявся на друге місце в чемпіонаті Італії: відео

У матчі між "Лаціо" та "Інтером" в неділю, 16 лютого, визначалася команда, яка посідатиме друге місце. Успіх був на стороні господарів.

Лаціо – Інтер 2:1

Голи: Іммобіле, 50, Мілінковіч-Савіч, 69 – Янг, 44

Перший тайм пройшов за малої кількості небезпечних моментів. Хоча вже на 9-й хвилині "Лаціо" міг виходити вперед. Мілінковіч-Савіч наважився на дальній удар. Паделлі ніяк на нього не реагував, і м'яч міг залетіти йому "за комірець", але голкіпера врятувала перекладина воріт.

Оце так: Футболіст збірної України класною передачею приніс перемогу клубу в Іспанії: відео

"Інтер" на це відповів виходом в атаку три в три. Брозовіч віддав під удар Лукаку, але бельгійський нападник влучив у воротаря.

Та саме "Інтер" вийшов вперед незадовго до перерви. Кандрева завдав дальнього удару, Старкоша його відбив, але першим на добиванні опинився Янг. М'яч рикошетом від газону влетів під перекладину воріт "Лаціо".

Та вже за п'ять хвилин після поновлення гри рахунок знову був рівним. Захист "Інтера" не розібрався в моменті, і Де Врей сфолив проти Іммобіле у штрафному майданчику. Захисник отримав жовту картку, а господарі поля – право на пенальті. Його і реалізував Іммобіле, для якого це 26-й гол у чемпіонаті.

Не надто вдало зіграв захист "Інтера" і під час другого голу у їх ворота. Після подачі з кутового м'яч підхопив Мілінковіч-Савіч та завдав удар низом. Пролетівши повз усіх футболістів, він залетів за лінію воріт.

До кінця матчу команди обмінялися небезпечними моментами. "Інтер" навіть забив, але Мартінес був в офсайді, тому гол не зарахували. А Іммобіле змарнував прекрасну нагоду, коли не реалізував вихід на ворота суперника.

Дивіться відеоогляд матчу Лаціо – Інтер

Завдяки цій перемозі "Лаціо" обійшов "Інтер" та піднявся на друге місце. Відставання від першого "Ювентуса" складає лише одне очко. "Інтер" тепер третій.