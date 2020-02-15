Лаціо – Інтер: прогноз букмекерів на матч за лідерство в Серії А

16 лютого "Лаціо" вдома прийматиме "Інтер" в рамках 24 туру чемпіонату Італії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в цьому протистоянні.

Лаціо – Інтер. Прогноз букмекерів

У Серії А в самому розпалі золота гонка, яка стала ковтком свіжого повітря на тлі ідентичних останніх років. Якщо раніше чемпіонство "Ювентуса" було лише питанням часу на тлі безхребетного "Наполі", то тепер у "старої синьйори" гідні конкуренти.

Читайте також: "Манчестер Сіті" на два роки відсторонили від Ліги чемпіонів за фінансові махінації

Після 25 турів у "Інтера" і "Ювентуса" по 54 очки, на один бал від дуету лідерів відстає "Лаціо". "Біло-блакитні" і "чорно-сині" зійдуться в очному поєдинку, що має допомогти "старій синьйорі" в боротьбі зі своїми суперниками.

Матч "Лаціо" – "Інтер" відбудеться у неділю, 16 лютого. Початок зустрічі – о 21:45.

Коефіцієнти букмекерів на матч Лаціо – Інтер

Зробити ставку на "Лаціо" в букмекерських конторах можна за коефіцієнт 2,42. Перемога "нтера" оцінюється букмекерами коефіцієнтом 3,01.

Букмекери вважають, що матч Серії А "Лаціо" – "Інтер" буде результативним: тотал голів більше 2,5 йде за коефіцієнт 1,75, а тотал голів менше 2,5 доступний в букмекерських конторах за 2,20.

На думку експертів, найкращі шанси на гол в матчі Серії А "Лаціо" – "Інтер" у Чіро Іммобіле і Ромелу Лукаку. Зробити ставку на точний постріл Іммобіле можна з коефіцієнтом 1,91. Гол Лукаку йде за коефіцієнт 2,10.