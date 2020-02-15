24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Лаціо – Інтер: прогноз букмекерів на матч за лідерство в Серії А

0
Лаціо – Інтер: прогноз букмекерів

16 лютого "Лаціо" вдома прийматиме "Інтер" в рамках 24 туру чемпіонату Італії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в цьому протистоянні.

Лаціо – Інтер. Прогноз букмекерів

У Серії А в самому розпалі золота гонка, яка стала ковтком свіжого повітря на тлі ідентичних останніх років. Якщо раніше чемпіонство "Ювентуса" було лише питанням часу на тлі безхребетного "Наполі", то тепер у "старої синьйори" гідні конкуренти.

Читайте також: "Манчестер Сіті" на два роки відсторонили від Ліги чемпіонів за фінансові махінації

Після 25 турів у "Інтера" і "Ювентуса" по 54 очки, на один бал від дуету лідерів відстає "Лаціо". "Біло-блакитні" і "чорно-сині" зійдуться в очному поєдинку, що має допомогти "старій синьйорі" в боротьбі зі своїми суперниками.

Матч "Лаціо" – "Інтер" відбудеться у неділю, 16 лютого. Початок зустрічі – о 21:45.

Коефіцієнти букмекерів на матч Лаціо – Інтер

Зробити ставку на "Лаціо" в букмекерських конторах можна за коефіцієнт 2,42. Перемога "нтера" оцінюється букмекерами коефіцієнтом 3,01.

Букмекери вважають, що матч Серії А "Лаціо" – "Інтер" буде результативним: тотал голів більше 2,5 йде за коефіцієнт 1,75, а тотал голів менше 2,5 доступний в букмекерських конторах за 2,20.

На думку експертів, найкращі шанси на гол в матчі Серії А "Лаціо" – "Інтер" у Чіро Іммобіле і Ромелу Лукаку. Зробити ставку на точний постріл Іммобіле можна з коефіцієнтом 1,91. Гол Лукаку йде за коефіцієнт 2,10.

Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
сьогодні
28884
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Інтер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 лютого 15:43 Як Лунін провів перший місяць в "Ов'єдо" – відео яскравих сейвів українця
Юрій Семенюк 422
14 лютого 13:14 "Карпати" погодилися на створення народної команди у Львові
Ігор Саджениця 932
14 лютого 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1330
14 лютого 09:06 Жінки українських боксерів: фото красунь, з якими вони святкують День святого Валентина
Андрій Тудовші 15046
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2658
Новини
Більше новин
Залиште відгук