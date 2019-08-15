"Лаціо" може придбати забивного нападника збірної України

Нападник "Гента" та збірної України Роман Яремчук може змінити клубну прописку. Футболіст потрапив у список інтересів італійського "Лаціо".

Як повідомляє Lalaziosiamonoi.it, римський клуб шукає високого молодого нападника.

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Однак, за інформацією джерела, 23-річний Яремчук не пріоритетний варіант для "Лаціо". Італійський клуб зацікавлений у форварді загребського "Динамо" Дані Ольмо.

Проте його трансферна вартість у 25 млн євро може відлякати італійський клуб. Яремчук же коштує близько 4 мільйонів євро.

Також Роман Яремчук потрапив у сферу трансферних інтересів "Галатасарая". Окрім того, ЗМІ приписували інтерес до українця німецькому "Айнтрахту".

У новому сезоні за "Гент" Яремчук вже встиг забити 5 голів та віддати 2 результативні передачі. Усе це українцю вдалося у п'яти поєдинках.

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