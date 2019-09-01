"Лаціо" і "Рома" не виявили сильнішого в римському дербі

У матчі другого туру Серії А відбулося римське дербі. Лаціо і Рома не зуміли виявити сильнішого і зіграли внічию з рахунком 1: 1.

Лаціо – Рома 1:1

Голи: Альберто Ромеро, 58 – Коларов, 17 (пен.)

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Вже на старті "вовки" заробили пенальті, який виконав ветеран Александр Коларов. Після цього "Лаціо" почав активно тиснути на ворота Пау Лопеса, але не зміг вразити ворота найпринциповішого суперника.

По перерві Альберто Ромеро все ж зумів зрівняти рахунок, скориставшись позиційною помилкою "вовків". Після цього "Лаціо" змарнував чимало епізодів і зіграв внічию у матчі, який мав вигравати.

Після цієї нічиєї "Лаціо" набрав 4 очки і йде на другому місці в Серії А, але більшість матчів другого туру будуть зіграні пізніше і "орли" можуть втратити позицію. "Рома" під керівництвом Паулу Фонсека ще не вигравала. "Вовки" з двома очками займають 11-е місце.

У наступному турі 15 вересня "Лаціо" на виїзді зустрінеться зі СПАЛом, а "Рома" вдома прийматиме "Сассуоло".