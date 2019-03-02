Лаціо – Рома: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

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Лаціо - Рома прогноз і ставки на матч чемпіонату Італії 2018/19
Лаціо – Рома прогноз букмекерів

На вихідних у чемпіонаті Італії відбудеться "дербі вічного міста" – зіграють римські "Лаціо" та "Рома". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу

У цьому дербі "Лаціо" має лише незначну перевагу над своїми суперниками. При цьому що "орли" не можуть перемогти у останніх чотирьох матчах. Натомість "Рома" не програє в останніх п’яти зустрічах. Матч першого кола між цими командами закінчився домашньою перемогою "Роми" 3:1.

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Їх експерти прогнозують перемогу "Лаціо" з коефіцієнтом 2,45. На перемогу їх одвічних суперників – 2,80. На те, що у римському дербі не буде визначено переможця – 3,50.

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Найвищий коефіцієнт на перемогу "Роми" дали саме їх експерти – 2,83. Натомість на перемогу "Лаціо" – 2,51. Нічия – 3,50.

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Щодо авторів голів, то однакові шанси у головних бомбардирів обох клубів – по 2,10 на гол Чіро Іммобіле та Едіна Джеко.

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Тут найменший розрив у коефіцієнтах між командами – 2,55 на перемогу "Лаціо" та 2,65 на перемогу "Роми". На нічию – 3,75.

Однак їх експерти вважають, що гол Іммобіле більш ймовірний – 2,20. Гол Джеко – 2,40.

Матч "Лаціо" – "Рома" відбудеться у суботу, 2 березня. Початок зустрічі о 21:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Рома Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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