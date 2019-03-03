"Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів

Римське дербі між "Лаціо" та "Ромою" закінчилося розгромом гостей. Та у кінці гри "Рома" ще й залишилася у меншості.

Лаціо – Рома 3:0

Голи: Кайседо, 12, Іммобіле, 73 (пен), Катальді, 89

Вилучення: Коларов, 90+3 (Рома)

У чемпіонаті Італії "Рома" до цього матчу випереджала "Лаціо" на шість очок. Обидві команди боряться за потрапляння у Лігу чемпіонів. І у випадку перемоги, "Рома" могла зрівнятися з четвертим "Інтером". Та у цьому матчі перемогу святкував "Лаціо". Так ще й з розгромним рахунком.

Читайте також: "Барселона" мінімально перемогла "Реал" у чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

Початок цьому поклав гол Кайседо. Асистував йому Корреа. Еквадорцю залишалося лише обіграти Ольсена і відправити м'яч у ворота.

"Рома" ж за перший тайм створила лише один момент – небезпечно низом пробивав Джеко. Та Стракоша з ударом справився.

Значно більше моментів було у другому таймі. І розпочалися вони з атак "Роми". Та якщо удар Ель-Шаараві був неточний (хоча воротар і перевів його на кутовий), то справжню небезпеку ніс вистріл Флоренці. Захисник наважився на дальній удар. М'яч летів під перекладину воріт. Та голкіпер і з ним впорався. Хоча і не без проблем.

А після цього "Лаціо" забив вдруге. Фасіо завалив Корреа у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Іммобіле потужно пробив з 11-метрової позначки. Ольсен хоч і вгадав, куди полетить м'яч, але удар був такої сили, що він просто "прошив" простріл під голкіпером.

Читайте також: "Тоттенхем" та "Арсенал" у драматичному матчі розійшлися результативним миром: відео

Третій гол був дещо неочікуваним. Але він підтвердив домінування "Лаціо" у цьому матчі. Відзначився Катальді.

У кінці матчу "Рома" залишилася у меншості – другу жовту картку отримав Коларов.

"Лаціо" перемагає, та залишається на шостій сходинці. "Рома" і надалі п'ята.