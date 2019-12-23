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"Лаціо" сенсаційно переміг "Ювентус" у матчі за Суперкубок Італії: відео

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Ювентус – Лаціо: результат матчу та відео голів / twitter.com/officialsslazio

Поєдинок за Суперкубок Італії відбувся 22 грудня у Саудівській Аравії. Несподівану перемогу здобули футболісти римського "Лаціо", які здолали "Ювентус".

Ювентус – Лаціо 1:3

Голи: Дибала, 45+1 – Альберто, 17, Лучіч, 73, Катальді, 90+4

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Перший небезпечний момент у матчів виник біля воріт "Ювентуса". Альберто пробивав по воротах з лінії штрафного, але м'яч пролетів повз ворота. А вже на 17-й хвилині Альберто таки відкрив рахунок у матчі. Луїс пробивши з центру штрафного після справжньої "пожежі" біля воріт Щенсни.

Після цього "Лаціо" більше контролював м'яч, натомість "Ювентус" не міг попасти у ворота – удари Роналду та Дибали виявились неточними.

Втім, "Ювентус" таки знайшов свій гольовий момент наприкінці тайму. Роналду пробив з лінії штрафного, Стракоша відбив прямо на Дибалу, який без проблем добив у порожні ворота.

По перерві Роналду знову все зробив для голу, прорвавшись до півкола, м'яч потрапив до Дибали, який пробив у дотик – поруч зі стійкою. Після цього "Лаціо" активізувався.

На 73-й хвилині "Лаціо" забив вдруге – Лаццарі навісив з флангу, м'яч після незначного рикошету знайшов Луліча на дальній штанзі, який з кута розстріляв Щенсни – 1:2.

"Ювентус" кинувся забивати рятівний гол, але ледь не пропустив втретє – гол Кайседо арбітр скасував через офсайд.

У компенсований час масну крапку поставив Катальді. На 90+4-й хвилині він добив "зебр" красивим ударом зі штрафного. Лаціо – володар Суперкубка Італії!

Ювентус – Лаціо відео повного матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Ювентус Новини Спорту
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