Лаціо – Ювентус: де дивитися онлайн матч Серії А

У суботу, 7 грудня, у центральному матчі 15 туру Серії А римське "Лаціо" поміряється силами з "Ювентусом". Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже поєдинок "Лаціо" – "Ювентус" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн "Лаціо" – "Ювентус" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Обидві команди є серед лідерів чемпіонату Італії. "Ювентус" набрав 36 очок та посідає другу сходинку. Натомість "орли" програють "Юве" 6 очок та посідають третє місце.

Останні дві гри в Римі між командами завершувалися перемогою "Ювентуса".

Результат матчу "Лаціо" – "Ювентус" читайте на сайті Спорт24.