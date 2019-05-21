ЧС-2019 з хокею: Латвія обіграла Норвегію, Словаччина у важкому матчі перемогла Данію (відео)

Збірна Латвії обіграла Норвегію в матчі сьомого туру групового етапу чемпіонату світу з хокею в топ-дивізіоні.

Норвегія – Латвія 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

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Латвійська команда, як і її суперник, не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру.

Рахунок в матчі був відкритий на 16-й хвилині: точний кидок на свій рахунок записав нападник норвезької збірної Тобіас Ліндстрем. На старті другого періоду підопічні Боба Хартлі відновили рівновагу після закинутої шайби форварда Мікса Індрашіса. У заключні 20 хвилин голи Яніса Якса, Ріхарда Мареніса і Рональда Кеніньша встановили остаточний рахунок.

Словаччина – Данія 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

У паралельному матчі збірна Словаччини виявилася сильнішою за команду Данії в заключному матчі групового етапу.

Зустріч проходила без закинутих шайб до кінцівки другого періоду, коли рахунок відкрив захисник збірної Словаччини Мартін Марічін, якому допоміг рикошет від датського захисника. На 47-й хвилині Данія відновила рівновагу завдяки шайбі Міккеля Бьодкера.

В основний час і в овертаймі голів більше забито не було, в серії буллітів удача виявилася на боці словаків.

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