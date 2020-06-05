Судді ФІФА Андрісу Трейманісу довелося опублікувати відео, щоб уникнути гучного скандалу і звинувачень у расизмі. Необережні дії арбітра і невірна інтерпретація його жесту уболівальниками ледь не призвели до серйозних наслідків.

У товариському матчі між РФС і "Ригою" (2:0) він показав червону картку Седріку Куадіо за образу суперника, а потім показав йому середній палець, пояснюючи причину видалення.

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Що сталось насправді

Через час він у Facebook пояснив причини того, що сталося. На тлі расових заворушень ситуація могла перерости в грандіозний скандал.

Я отримав багато дзвінків і повідомлень. Тому я хочу пояснити, що трапилося. Футболіст, думаючи, що я його не бачу, показав середній палець супернику. Я негайно показав йому червону картку. Він запитав мене, чому я покарав його, але він явно не розумів мого усного пояснення. Тоді мені довелося повторити його жест, щоб пояснити всім гравцям і тренерам, чому я використовував червону картку. Ось так я показав, що він зробив,

– пояснив Трейманіс.

Відео епізоду