Португальський лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду модифікував свої футбольні бутси – тепер нападник використовує регбійні шипи замість звичайних. Він не перший футболіст, який вдався до таких змін у взутті.

Зміни у взутті помітили журналісти видання Tuttosport, які спостерігали за тренуваннями туринського "Ювентуса".

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Модифікація бутс від Роналду

На останніх тренувальних заняттях Роналду носив злегка змінене взуття в порівнянні з моделлю, яку він зазвичай використовує (Nike Mercurial Superfly), зокрема з досить незвичайними шипами.

За слова журналістів, 35-річний португалець перейшов на регбійні шипи для збільшення швидкості й кращого зчеплення із газоном.

У цьому сезоні португалець провів за "Ювентус" 32 матчі у всіх турнірах, забивши 25 м'ячів і відзначившись чотирма асистами.

У Серії А футболіст посідає другу сходинку в гонці бомбардирів. Його "Ювентус" одноосібно очолює турнірну таблицю.

Додамо, що регбійні шипи раніше використовував нападник "Монпельє" Анді Делор – йому вдалося розігнатися до 36,8 км/год і встановити швидкісний рекорд Ліги 1.