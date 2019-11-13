Лазарет збірної України: Миколенко повернувся в загальну групу, Коноплянка захворів

Збірна України провела офіційне передматчеве тренування перед товариським матчем з Естонією.

Як і очікувалося, до загальної групи приєднався Віталій Миколенко, у якого був спазм грушоподібного м'язу.

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А ось Євген Коноплянка, заняття пропустив. У вінгера піднялася температура і почало боліти горло. Рішення про можливість його поїздки в Запоріжжя буде вирішуватися трохи пізніше.

Вже точно відомо, що матч з Естонією пропустить Руслан Маліновський. Вони з дружиною Роксаною очікують народження дочки, тому Андрій Шевченко дозволив Руслану ще трохи побути з майбутньою породіллею. Руслан приєднається до команди в Белграді 15 листопада.

Також зазначимо, що в Запоріжжя, де в четвер, 14 листопада, відбудеться матч з Естонією, команда відправиться в средеу пізно ввечері.

Нагадаємо, товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Останній матч у рамках відбору Євро-2020 команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.