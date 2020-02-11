ЛеБрон Джеймс обійшов Майкла Джордана за кількістю реалізованих штрафних кидків в НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс вийшов на 5-е місце в історії НБА за кількістю точних штрафних кидків за кар'єру. Він обійшов за цим показником Майкла Джордана.

Під час домашнього матчу з "Фінікс" Леброн реалізував свій 7328-й штрафний кидок, який дозволив йому обійти легендарного Джордана. При цьому 35-річний баскетболіст реалізував дві спроби з лінії штрафних кидків з чотирьох.

До слова: Український баскетболіст змінив клуб в НБА, не зігравши жодного матчу за попередню команду

За цим показником Джеймс вийшов на п'яте місце в історії НБА, випередивши легендарного Майкла Джордана. У нього 7327 точних кидків.

Відео дій ЛеБрона Джеймса у матчі проти "Фінікс"

Тепер він поступається лише Карлу Мелону (9797), Мозесу Мелону (8531), Кобі Брайянту (8378) та Оскару Робертсону (7694).