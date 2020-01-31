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ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс зробили собі татуювання зі змією на честь Кобі Браянта: фото

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ЛеБрон Джеймс з новим тату

Форварди "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс зробили нові татуювання. Вони присвячені Кобі Браянту, який загинув в авіакатастрофі 26 січня.

Нові татуювання ЛеБрона помітили під час тренування "Лейкерс" на відкритому повітрі. На ньому зображена змія, а також, ймовірно, підпис "Кобі назавжди" (Kobe 4 Life). Саме з таким написом ЛеБрон виходив на матч НБА, в якому побив рекорд Кобі в НБА. Це сталося в той же день, коли загинув Браянт. У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд в НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.

Щодо змії, то Кобі Браянта називали "Чорною Мамбою", а змія була його символом.

Варте уваги: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста


Нове татуювання ЛеБрона Джеймса (фото: TMZ)

До слова: Формат Матчу зірок НБА змінили на честь Кобі Браянта

Щодо Девіса, то авторка татуювання виклала відео під час роботи.

Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі 26 січня. Його вертоліт впав поблизу міста Калабас. Усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт
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