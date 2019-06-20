ЛеБрон Джеймс та топ-баскетболісти НБА зіграють у фільмі "Космічний джем 2"

У 2021 році на великі екрани вийде продовження культового фільму "Космічний джем". У ньому знову зіграють відомі баскетболісти.

Одну з головних ролей виконає гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс. Для нього це буде дебют у великому кіно.

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Також у фільмі зіграють Ентоні Девіс ("Лейкерс"), Деміан Ліллард ("Портленд") та Клей Томпсон ("Голден Стейт"). До участі також запросили баскетболісток Дайану Тауразі ("Фінікс") та сестер Ннеку і Чіні Огвуміке (обидві – "Лос-Анджелес").

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film. — Shams Charania (@ShamsCharania) 20 червня 2019 р.

Зйомки "Космічного джему 2" розпочнуться влітку цього року. Це буде продовження культового фільму 1996 року, головну роль в якій виконав Майкл Джордан.

Трейлер першої частини "Космічного джему"