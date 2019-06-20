ЛеБрон Джеймс та топ-баскетболісти НБА зіграють у фільмі "Космічний джем 2"

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ЛеБрон Джеймс та топ-баскетболісти НБА зіграють у фільмі "Космічний джем 2"

У 2021 році на великі екрани вийде продовження культового фільму "Космічний джем". У ньому знову зіграють відомі баскетболісти.

Одну з головних ролей виконає гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс. Для нього це буде дебют у великому кіно.

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Також у фільмі зіграють Ентоні Девіс ("Лейкерс"), Деміан Ліллард ("Портленд") та Клей Томпсон ("Голден Стейт"). До участі також запросили баскетболісток Дайану Тауразі ("Фінікс") та сестер Ннеку і Чіні Огвуміке (обидві – "Лос-Анджелес").

Зйомки "Космічного джему 2" розпочнуться влітку цього року. Це буде продовження культового фільму 1996 року, головну роль в якій виконав Майкл Джордан.

Трейлер першої частини "Космічного джему"

 

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Теги: Спорт LifeStyle Баскетбол Кіно
Джерело: 24 канал
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