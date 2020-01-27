ЛеБрон розплакався, дізнавшись про смерть Кобі – в цей день він побив його рекорд в НБА: відео

Баскетболіст "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс був дуже вражений звісткою про загибель Кобі Браянта. Він розплакався, коли дізнався про це.

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На відео потрапили кадри, як ЛеБрон Джеймс плаче після прильоту в Лос-Анджелес.

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020

Варто зазначити, що в цей же день ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта в списку найрезультативніших гравців НБА. На рахунку "Чорної Мамби" було 33643 очок. У грі проти "Філадельфії" ЛеБрон набрав 29 очок, і тепер в його активі 33655. Він вийшов на третє місце. Більше очок лише в Карла Мелоуна (36928) та Каріма Абдул-Джабара (38387 очок).

Дивіться відео, як ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта у списку результативних гравців НБА

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Саму гру ЛеБрон присвятив Кобі. Він вийшов на паркет в кросівках з написом "Мамба назавжди".