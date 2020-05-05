Леброна Джеймса звинуватили у зраді дружині з 22-річною моделлю: фото гарячої красуні

Головну зірку НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса звинуватили в зраді дружині з 22-річною Instagram-моделлю Софією Джаморою.

Звинувачення озвучила дружина гравця клубу Національної футбольний ліги "Денвер Бронкос" Ніка Ваннетта Ерза Халіті, повідомляє The Fumble.

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Я єдина не є фанаткою Леброна Джеймса? Напевно, вся справа в тому, що я ніколи не була фанаткою тих хлопців, що зраджують своїм дружинам, тим більше з Софією Джаморою,

– написала Ерза Халіті в Instagram.

Цікаво, що раніше Халіті і Джамора були близькими подругами, але, очевидно, чутки про роман з одруженим баскетболістом зіпсували відносини між дівчатами.

Софія веде активне життя в Instagram. Як і багато моделей, вона не соромиться викладати відверті фото в соцмережі.

Фотографії Софії Джамори:

Джеймс з 2013 року одружений на шкільній подрузі Савані Брінсон. Пара виховує трьох дітей.

У сезоні 2019-2020 ЛеБрон Джеймс в середньому за гру набирає по 25,7 очка, 7,9 підбору і 10,6 передачі, а "Лейкерс" очолюють Західну конференцію.

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