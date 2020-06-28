У Лас-Вегасі (США) відбувся турнір UFC on ESPN 12. В одному з поєдинків зустрічалися американські бійці Моріс Грін та Джан Вілланте.

Поєдинок у рамках важкої ваги тривав неповних три раунди та завершився перемогою Гріна. Про це повідомляє 24 канал.

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Видовищна звитяга Гріна

Обидва бійці аж ніяк не можуть похвастатися великою серією перемог. Та, що точно можуть ці американці, це видовищно перемагати.

У третьому раунді 34-річний Вілланте накинувся на Гріна і серіює важких ударів ледь не здолав на рік молодшого суперника.

Гріна від поразки врятував задушливий прийом, який змусив Джана капітулювати.

Що цікаво, за увесь бій Грін викинув менше точних ударів – 64 проти 91. Також Вілланте був точнішим за переможця поєдинку 46% проти 72% у Джана.

Відеоогляд бою

Вілланте провів уже 29 боїв – 17 перемог та 12 поразок. Натомість Грін у 13 боях здобув 9 перемог і чотири рази покидав октагон на щиті.

Відео перемоги Гріна