Ледве міг дихати: зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про боротьбу з коронавірусом
Нападник "Ювентуса" Пауло Дибала розповів про свій стан після зараження коронавірусом COVID-19.
Аргентинець вилікувався і продовжив індивідуально готуватися до відновлення чемпіонату.
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"У мене були симптоми, але сьогодні мені набагато краще. Тепер я можу рухатися, ходити і тренуватися. Кілька днів тому під час занять мені було важко дихати. М'язи боліли", – заявив Дибала.
- Пауло став одним з трьох заражених гравців "Ювентуса", поряд із захисником Даніеле Ругані і півзахисником Блезом Матюїді.
- До вимушеної паузи в чемпіонаті Італії аргентинець забив 13 голів і віддав 12 результативних передач в 34 матчах "бьянконері" у всіх турнірах.
- Тим часом, керівництво Серії А готує програму з заморожування зарплат футболістів в умовах пандемії коронавірусу.
- В іспанській "Валенсії" вже десять футболістів першої команди, а також 15 співробітників заразилися коронавірусом, а в англійському "Вест Хемі", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, відразу у восьми гравців виявлені симптоми захворювання.
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