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Ледве міг дихати: зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про боротьбу з коронавірусом

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Пауло Дибала / Getty Images

Нападник "Ювентуса" Пауло Дибала розповів про свій стан після зараження коронавірусом COVID-19.

Аргентинець вилікувався і продовжив індивідуально готуватися до відновлення чемпіонату.

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"У мене були симптоми, але сьогодні мені набагато краще. Тепер я можу рухатися, ходити і тренуватися. Кілька днів тому під час занять мені було важко дихати. М'язи боліли", – заявив Дибала.

  • Пауло став одним з трьох заражених гравців "Ювентуса", поряд із захисником Даніеле Ругані і півзахисником Блезом Матюїді.
  • До вимушеної паузи в чемпіонаті Італії аргентинець забив 13 голів і віддав 12 результативних передач в 34 матчах "бьянконері" у всіх турнірах.
  • Тим часом, керівництво Серії А готує програму з заморожування зарплат футболістів в умовах пандемії коронавірусу.
  • В іспанській "Валенсії" вже десять футболістів першої команди, а також 15 співробітників заразилися коронавірусом, а в англійському "Вест Хемі", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, відразу у восьми гравців виявлені симптоми захворювання.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Здоров'я Спорт Новини Спорту Ювентус
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