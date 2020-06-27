Колишній футболіст "Барселони" Роналдінью може знову вийти на поле в якості гравця. Бразилець не виключає, що може поповнити склад команди Марадони.

Дієго Марадона хоче переконала 40-річного Роналдінью повернутись у футбол та поповнити склад команди, яку очолює аргентинець, повідомляє Goal.

Читайте також Зірковий Роналдінью вийшов із в'язниці, застава за футболіста – понад 1 мільйон доларів

Повернення легенди

Бразилець вже роздумує над відновленням кар'єри, однак сторони ще не розпочали вести переговори. У 2019 році Дієго Марадона очолив "Хімнасію".

Додамо, що на початку березня Роналдінью та брат опинилися у в'язниці через те, що перетнули парагвайський кордон із липовими документами. Через 32 дні після арешту бразильців були відправлені під домашній арешт в одному з готелів Асунсьйона під наглядом поліції. Вони живуть у розкішному номері.

У готелі у їх розпорядженні президентський номер люкс, цілодобове обслуговування номерів, басейн на даху будівлі, коктейлі в барі, тренажерний зал і інше.