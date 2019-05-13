"Леганес" принципово не відпустив Андрія Луніна в збірну України

Збірна України U-20 зібралася в Києві для вирішальної фази підготовки до чемпіонату світу, проте ряд гравців пропустять збори через позиції їх клубів. У тому числі воротар "Леганесу" Андрій Лунін.

Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про ситуацію в таборі команди перед ЧС-2019.

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Все ще тривають ігри чемпіонату, і всі просять зіграти ще одну гру. Луніна не відпустило керівництво "Леганеса", тому що зараз не настали дати ФІФА. Андрій 18-го проведе останній матч і потім приїде до нас. Подивимося. Ще тривають матчі всіх чемпіонатів, і ми переживаємо, щоб ніхто не травмувався.

"14-го ми зіграємо контрольний матч з "Колосом", а 18-го матч з ПАР. Сподіваюся, вони сюди доїдуть. Вони навіть не знали, що їм потрібні візи. Перший і останній раз ми зв'язуємося з хлопцями того континенту. З ними ніколи справ мати не буду, скажу відверто", – зазначив тренер Олександр Петраков в коментарі офіційному сайту ФФУ.

Україна U-20 почне ЧС-2019 матчем проти США 24 травня. 27 числа Україна зустрінеться з Катаром, а 30-го – з Нігерією.

Спорт 24 писав, що Андрій Лунін вийшов в старті на матч чемпіонату Іспанії, де його "Леганес" приймав "Еспаньйол".

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