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Легенда "Динамо" Вукоєвіч затриманий поліцією за погрози вбити дружину та її родичів

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Огнєн Вукоєвіч
Огнєн Вукоєвіч / ФК "Динамо"

Колишній експівзахисник "Динамо" Огнєн Вукоєвіч ризикує отримати серйозні проблеми із законом у рідній Хорватії.

Вукоєвіч затриманий поліцією Загреба за підозрою в погрозах вчинення злочину, повідомляють Sportske Novosti.

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7 травня його доставили у відділення поліції. За неофіційною інформацією, Вукоєвіч прийшов додому п'яним і погрожував вбити дружину, її сестру і матір. Поліції про це повідомив член сім'ї.

Поліція провела обшук в будинку 36-річного хорвата, щоб визначити, чи є у Вукоєвіча вогнепальна зброя. Якщо поліція підтвердить правопорушення, Вукоєвіч може постати перед судом.

На сьогоднішній день Вукоєвіч працює тренером збірної Хорватії U-20. За "Динамо" він виступав в період 2008-2015 років і провів за киян більше 200 матчів у всіх турнірах.

Огнєн одружений на Андреї Вукоєвіч з 2016 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Зброя Скандал Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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