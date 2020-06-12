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Порятунок від спеки: словацька велосипедистка повністю оголилася в басейні – фото
11 червня , 21:47 Порятунок від спеки: словацька велосипедистка повністю оголилася в басейні – фото
Юрій Семенюк
"Незабутній день 8 років тому": Шевченко пригадав, коли забив дубль Швеції та потрапив у ДТП
11 червня , 21:19 "Незабутній день 8 років тому": Шевченко пригадав, коли забив дубль Швеції та потрапив у ДТП
Юрій Семенюк
Непереможна "Галичанка" вшосте поспіль стала чемпіоном України з гандболу
11 червня , 17:05 Непереможна "Галичанка" вшосте поспіль стала чемпіоном України з гандболу
Софія Кулай